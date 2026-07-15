Опрошенные ЦБ РФ аналитики существенно увеличили прогноз по инфляции в 2026 г.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%, ожидания по росту ВВП были немного ухудшены - до 0,6% с 0,7%, следует из опроса, проведенного Банком России.

Рост ВВП РФ в 2027-2029 годах, по мнению аналитиков, составит 1,3% (было 1,5%), 1,7% и 1,8% соответственно.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год увеличились до 14,5% с 14,1%, на 2027 год они также были повышены - до 12,2% с 10,6%, на 2028 год - до 10% с 9%, на 2029 год - до 8,6% с 8,1%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения в текущем году был понижен до $63/барр. с $70/барр. в опросе за май, на 2027 год также снижен - до $58/барр. с $60/барр., на 2028 год - понижен до $57/барр. с $59/барр. В 2029 году аналитики ждут цену нефти на уровне $57/барр.

Ожидания экономистов относительно курса рубля на 2026 год практически не изменились - 78,4 рубля/$1 против 78,1 рубля/$1 месяцем ранее, также остались фактически на том же уровне оценки на 2027 год - 86,6 руб./$1 (86,2 руб./$1 ранее). Прогноз на 2028 год понижен до 92,4 руб./$1 с 94,3 руб./$1, на 2029 год - до 95,8 руб./$1 с 97,8 руб./$1.