Инвесторы в РФ могут получить доступ к иностранным стейблкоинам

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Квалифицированные инвесторы с 1 сентября 2026 г. смогут приобретать через российскую инфраструктуру, создаваемую для организованного обращения криптовалют, иностранные стейблкоины (включая USDT и USDC), а также другие иностранные беспоставочные цифровые инструменты, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением документа.

По словам собеседника агентства, соответствующие поправки подготовлены комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению правительственного законопроекта (№ 1194918-8) "О цифровых валютах и цифровых правах".

В редакции, принятой в первом чтении, законопроект легализует обращение криптовалют в РФ. Граждане и компании смогут покупать и продавать их через лицензированных участников рынка: операторов обмена цифровых валют из реестра Банка России, брокеров и доверительных управляющих.

Кроме того, отдельные криптовалюты смогут обращаться на организованных биржевых торгах. Для этого они должны одновременно соответствовать нескольким критериям: иметь среднюю капитализацию за последние два года свыше 5 трлн руб., среднедневной объем торгов более 1 трлн руб. и историю обращения на лицензированной иностранной бирже не менее пяти лет. Как сообщалось ранее, этим требованиям соответствуют только биткойн (BTC) и эфир (ETH).

При этом популярные платежные стейблкоины, такие как USDT и USDC, могут не подпасть под российское определение цифровой валюты. Согласно законопроекту, цифровой валютой признается актив, по которому отсутствует обязанное перед владельцами лицо. Между тем эмитенты крупнейших стейблкоинов Tether Limited (USDT) и Circle (USDC) принимают на себя обязательства по поддержанию стоимости токенов и их выкупу, что может вывести их за пределы определения криптовалют в РФ.

Ко второму чтению в законопроект введены два понятия: "иностранный цифровой инструмент" и "беспоставочный иностранный цифровой инструмент". Под иностранным цифровым инструментом понимается имущество в виде обязательственных и иных прав, размещенных по иностранному праву в иностранной информационной системе. Иностранные ценные бумаги из этой категории прямо исключены. Беспоставочный иностранный цифровой инструмент удостоверяет исключительно денежные требования и предусматривает расчеты без поставки какого-либо базового актива.

Сам институт иностранных цифровых прав уже существует в российском законодательстве. Закон о цифровых финансовых активах допускает их обращение в РФ после квалификации оператором информационной системы в качестве ЦФА, но они могут обращаться только в инфраструктуре ЦФА. Поправки выводят их из этого режима и переводят в инфраструктуру обращения цифровых валют, одновременно выделяя новый инструмент - беспоставочный подвид.

По словам источника, под определение беспоставочного иностранного цифрового инструмента подпадают иностранные обеспеченные стейблкоины. Их владельцы имеют право требовать погашения токенов денежными средствами по номинальной стоимости, при этом сам стейблкоин не является ценной бумагой, а его погашение не предполагает передачи какого-либо базового актива.

В опубликованном в июне 2026 г. докладе для общественных консультаций "Стейблкоины: направления развития в России" Банк России относит выпущенные за рубежом обеспеченные стейблкоины, включая USDT и USDC, к категории иностранных цифровых прав, а не криптовалют. По данным регулятора, на USDT и USDC приходится около 89% мирового рынка стейблкоинов.

ЦБ также отмечал расширение использования стейблкоинов в трансграничных расчетах благодаря скорости и относительно низкой стоимости переводов. В частности, расчеты между компаниями в USDT могут проходить практически мгновенно, тогда как банковский перевод через систему SWIFT и цепочку банков-посредников способен занимать более пяти дней, отмечал регулятор. При этом ЦБ указывал, что в отличие от криптовалют, обеспеченные фиатной валютой стейблкоины демонстрируют сравнительно низкую волатильность и лишь эпизодически отклоняются от привязки. Так, курс USDT кратковременно отклонялся примерно на 3,7% в 2018 г. и на 4,2% - в 2020 г.

Помимо стейблкоинов, к беспоставочным иностранным цифровым инструментам могут относиться и другие расчетные инструменты, выпущенные по иностранному праву, доходность которых привязана к стоимости иностранных активов или индексов без передачи самого базового актива

Приобретать иностранные цифровые инструменты смогут квалифицированные инвесторы. Неквалифицированным инвесторам они будут доступны только в случае, если Банк России включит конкретный инструмент в перечень, разрешенный для публичного обращения. При этом указанные ограничения не применяются, если такие инструменты используются при расчетах по внешнеторговым договорам.