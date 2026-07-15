Brent подешевела до $83,8 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет вечером в среду после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось.

К 17:52 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (1,13%), до $83,77 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,59 (0,74%) и стоят $78,75 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тысяч баррелей.