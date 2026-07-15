"Петербургская биржа" оптимизирует расходы на фоне рыночной ситуации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" начала оптимизацию расходов на фоне рыночной конъюнктуры и ситуации на топливном рынке, площадка проводит частичные сокращения сотрудников, снижает активность по ряду бизнес-направлений.



Как рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, вопрос рационализации текущих расходов, а также кадровой составляющей обсуждался руководством биржи последние несколько недель. В итоге приняты решения об урезании затрат и общей экономии, а также о сокращении штата, но не повсеместно по всем отделам, а в зависимости от бизнес-деятельности. В частности, значительные увольнения грядут в секторах клиринга "Петербургской биржи", а также на срочном рынке.



Собеседники агентства поясняют, что на оптимизацию биржа вынуждена была пойти в большей мере из-за резкого падения доходов в секции "Нефтепродукты". Проблемы на топливном рынке привели к серьезному снижению биржевых продаж нефтепродуктов, сейчас объемы реализации бензина и дизтоплива на бирже находятся на исторических минимумах.



В пресс-службе "Петербургской биржи" "Интерфаксу" объяснили: "В связи с текущей рыночной ситуацией на бирже проводятся организационно-штатные мероприятия с целью приоритизации направлений деятельности и оптимизации расходов. Принято решение сократить активность по ряду направлений деятельности".



При этом биржа продолжает работу в штатном режиме, выполняя все решения, принятые правительством России по стабилизации ситуации на топливном рынке, подчеркнули в пресс-службе.



Петербургская биржа на все виды нефтепродуктов ввела ограничение шага роста цены (по бензинам и дизельному топливу он составляет 0,01%). На этой неделе биржа анонсировала внедрение механизма поставки бензина только конечным потребителям. Также регуляторами были снижены нормативы биржевых продаж: с 15% до 10% - по бензину и с 16% до 10% - по ДТ.