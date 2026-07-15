Поиск

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уровень экономической активности в России во втором квартале 2026 года оказался выше уровня первого квартала, что позволяет ждать перехода к росту ВВП в годовом выражении, вместе с тем неоднородность по отраслям стала еще более выраженной, а экономика столкнулась с негативным шоком предложения.

Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования Банка России.

"Рост экономики во втором квартале возобновился после снижения деловой активности в начале года. Вместе с тем на фоне продолжающейся структурной перестройки, а также в связи с временным сокращением загрузки мощностей из-за необходимости ремонтов в ряде отраслей и колебаниями конъюнктуры на мировых сырьевых рынках разнородность экономической динамики на отраслевом уровне осталась значительной, и вероятно, несколько усилилась по сравнению с 2025 годом", - отмечается в документе.

Основными драйверами роста экономики остаются потребительский и государственный спрос, в мае продолжилось активное авансирование госзакупок. Устойчивый положительный тренд сохраняется в выпуске потребительских отраслей, среди которых одним из основных драйверов остается фармацевтика. Росту выпуска способствует ускорение расширения потребительского спроса после небольшой паузы в начале 2026 года.

"В то же время слабую динамику показывают отрасли инвестиционного сегмента. Сдерживает активность простой мощностей нефтепереработки из-за ухода НПЗ на внеплановый ремонт. Это косвенно сказывается прежде всего на активности в добыче нефти из-за невозможности быстро перенаправить сырую нефть на экспорт, а также на объемах транспортировки", - говорится в бюллетене.

В мае наблюдалось "небольшое проседание" потребления платных услуг, что связано прежде всего с ухудшением доступности отдельных привычных туристических направлений, и вероятно, является временным фактором, отмечают аналитики ЦБ. Часть нереализованного спроса на туристические услуги могла быть перенаправлена на другие сегменты. Так, существенно выросли продажи непродовольственных товаров. Июньские опросы предприятий и оперативные данные позволяют ожидать сохранения высокого уровня потребления и в конце второго квартала.

Выпуск базовых отраслей, за исключением добычи нефти, нефтепереработки, оптовой торговли и грузооборота, в апреле-мае в среднем превысил уровень первого квартала на 0,6% со снятой сезонностью.

На фоне значимых шоков предложения следует максимально осторожно интерпретировать дальнейшую динамику фактических темпов роста ВВП - с учетом ограничений на стороне предложения возможную умеренную динамику деловой активности в ближайшие месяцы не следует напрямую относить к дезинфляционному импульсу, полагают в департаменте ЦБ. Важное значение будет иметь оценка влияния вторичных эффектов на динамику активности в других отраслях. Накопленный эффект от снижения кредитных ставок поддерживает экономическую активность через ускорение роста кредитования.

В бюллетене также отмечается, что анонсированный Минфином пересмотр бюджетных параметров с переносом выхода на структурный первичный дефицит только в 2029 году означает, что необходимое для обеспечения выхода экономики на сбалансированную траекторию роста расширение кредитования может оказаться меньше, чем ожидалось ранее. При этом чувствительность динамики кредитования к изменениям процентных ставок могла снизиться с учетом выросшей доли льготного кредитования. "При прочих равных, чем выше искажающее влияние данного фактора на эффективность трансмиссии, тем более высокий уровень ставок в рыночном сегменте необходим для достижения цели по инфляции", - говорится в документе.

Минфин ВВП НПЗ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17%, годовая - 5,62%

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

 Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов