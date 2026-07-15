Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уровень экономической активности в России во втором квартале 2026 года оказался выше уровня первого квартала, что позволяет ждать перехода к росту ВВП в годовом выражении, вместе с тем неоднородность по отраслям стала еще более выраженной, а экономика столкнулась с негативным шоком предложения.

Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования Банка России.

"Рост экономики во втором квартале возобновился после снижения деловой активности в начале года. Вместе с тем на фоне продолжающейся структурной перестройки, а также в связи с временным сокращением загрузки мощностей из-за необходимости ремонтов в ряде отраслей и колебаниями конъюнктуры на мировых сырьевых рынках разнородность экономической динамики на отраслевом уровне осталась значительной, и вероятно, несколько усилилась по сравнению с 2025 годом", - отмечается в документе.

Основными драйверами роста экономики остаются потребительский и государственный спрос, в мае продолжилось активное авансирование госзакупок. Устойчивый положительный тренд сохраняется в выпуске потребительских отраслей, среди которых одним из основных драйверов остается фармацевтика. Росту выпуска способствует ускорение расширения потребительского спроса после небольшой паузы в начале 2026 года.

"В то же время слабую динамику показывают отрасли инвестиционного сегмента. Сдерживает активность простой мощностей нефтепереработки из-за ухода НПЗ на внеплановый ремонт. Это косвенно сказывается прежде всего на активности в добыче нефти из-за невозможности быстро перенаправить сырую нефть на экспорт, а также на объемах транспортировки", - говорится в бюллетене.

В мае наблюдалось "небольшое проседание" потребления платных услуг, что связано прежде всего с ухудшением доступности отдельных привычных туристических направлений, и вероятно, является временным фактором, отмечают аналитики ЦБ. Часть нереализованного спроса на туристические услуги могла быть перенаправлена на другие сегменты. Так, существенно выросли продажи непродовольственных товаров. Июньские опросы предприятий и оперативные данные позволяют ожидать сохранения высокого уровня потребления и в конце второго квартала.

Выпуск базовых отраслей, за исключением добычи нефти, нефтепереработки, оптовой торговли и грузооборота, в апреле-мае в среднем превысил уровень первого квартала на 0,6% со снятой сезонностью.

На фоне значимых шоков предложения следует максимально осторожно интерпретировать дальнейшую динамику фактических темпов роста ВВП - с учетом ограничений на стороне предложения возможную умеренную динамику деловой активности в ближайшие месяцы не следует напрямую относить к дезинфляционному импульсу, полагают в департаменте ЦБ. Важное значение будет иметь оценка влияния вторичных эффектов на динамику активности в других отраслях. Накопленный эффект от снижения кредитных ставок поддерживает экономическую активность через ускорение роста кредитования.

В бюллетене также отмечается, что анонсированный Минфином пересмотр бюджетных параметров с переносом выхода на структурный первичный дефицит только в 2029 году означает, что необходимое для обеспечения выхода экономики на сбалансированную траекторию роста расширение кредитования может оказаться меньше, чем ожидалось ранее. При этом чувствительность динамики кредитования к изменениям процентных ставок могла снизиться с учетом выросшей доли льготного кредитования. "При прочих равных, чем выше искажающее влияние данного фактора на эффективность трансмиссии, тем более высокий уровень ставок в рыночном сегменте необходим для достижения цели по инфляции", - говорится в документе.