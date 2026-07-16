"Полиметалл" завершил строительство фабрики на месторождении Ведуга в Красноярском крае

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Полиметалл" завершил строительство фабрики на месторождении Ведуга в Красноярском крае. Как сообщила компания, общий объем капзатрат с момента принятия инвестиционного решения составил около 50 млрд рублей (без учета НДС).

Сейчас предприятие ведет пусконаладку.

Производительность обогатительной фабрики - 2,2 млн тонн руды в год. Конечный продукт – концентрат упорных золотосодержащих руд – компания далее будет перерабатывать на своем Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае.

Рудные запасы Ведуги (по состоянию на начало 2026 года) оцениваются в 36,1 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,7 г/т.

Освоение Ведуги подразумевает комбинированные открытые и подземные горные работы. Добыча руды в карьере началась в 2024 году, она накапливалась на складе. Сырье из подземного рудника поступит в производство в 2029 году. В текущем году добыча руды на месторождении достигнет 1 млн тонн.

АО "Полиметалл" – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. По оценке "Интерфакса", компания в 2025 году произвела около 38 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте.