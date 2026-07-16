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TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 77%, лучше прогноза

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company во втором квартале 2026 года увеличил чистую прибыль на 77%.

В апреле-июне чистая прибыль TSMC составила 706,6 млрд новых тайваньских долларов ($21,9 млрд). Консенсус-прогноз LSEG SmartEstimate предусматривал прибыль на уровне 632,6 трлн долларов.

Выручка TSMC в отчетный период увеличилась на 36% и составила рекордные 1,27 трлн долларов, как и сообщалось ранее на этой неделе.

В число клиентов TSMC входят американские Apple и Nvidia, а также японская Sony.

Apple Nvidia Sony TSMC Тайвань
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