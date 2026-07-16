Рубль утром дешевеет к юаню на фоне незначительных изменений на рынке нефти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль опускается на фоне незначительных изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4875 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,61 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Борьба участников валютного рынка за уровень 11,5 руб. за юань продолжится на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения повышенной нервозности на валютном рынке - следствия в том числе спада оптимизма на рынке нефти и отдаленности налогового периода. Вероятно продолжение борьбы участников за уровень 11,5 руб. за юань, расширяем целевой диапазон движения котировок пары юань/рубль до 11-11,8 руб. Курс доллара останется в верхней части диапазона 75-80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил в среду Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, на замедлении темпов роста потребительских цен сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

С начала месяца рост потребительских цен к 13 июля составил 0,43%, с начала года - 4,64%.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 13 июля на уровне 5,62% после 5,58% на 6 июля. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после роста по итогам предыдущих трех сессий.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве торгуются по $84,59 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,13% до $79,5 за баррель.

Американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Со своей стороны, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передал государственный телеканал IRIB.

В среду через Ормузский пролив прошли семь судов против 13 днем ранее, пишет Reuters.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.