Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил снижение под давлением продаж из-за геополитических и санкционных рисков, отсечек дивидендов ряда эмитентов, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $84,7 за баррель); сдерживающим позитивным фактором выступают свежие данные Росстата о замедлении инфляции в РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,9%, причем первый обновил минимум с октября 2022 года.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2072,61 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2069,78 пункта), индекс РТС - 837,54 пункта (-1,9%). Из индексных акций лидируют в снижении после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Совкомфлота" (-7,3%, до 65,19 рубля; выплаты 4,87 руб./акция) и "Сургутнефтегаза" (-6,4%, до 14,315 рубля; -2,5% "префы"; выплаты 0,85 руб. на акцию каждого типа); также лидируют бумаги "ВК" (-6,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 77,9568 руб. (+46,56 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,6%), МКПАО "Озон" (-3,2%), "Татнефти" (-3,1%), "Русагро" (-2,9%), Совкомбанка (-2,8%), ПАО "Группа Позитив" (-2,8%), "Газпрома" (-2,7%), "Интер РАО" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Русала" (-2,4%), "ИКС 5" (-2,4%), "Северстали" (-2%), "ФосАгро" (-2%), "Яндекса" (-2%), "НЛМК" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Норникеля" (-1,9%), "Роснефти" (-1,7%), "Т-Технологии" (-1,5%), Сбербанка (-1,3% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Полюса" (-1%), "МТС" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%).

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+1,7%, до 245,34 рубля) на фоне известий, что банк планирует рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2026 года. Согласно календарю инвестора, банк планирует опубликовать финотчетность по МСФО за I полугодие 2026 года 21 августа. За 2025 год банк выплатил 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля (0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня). Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%), на замедлении темпов роста потребительских цен сказалась динамика стоимости отдельных видов плодоовощной продукции.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 6,22% после 6,20%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

На этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин еще раз указал на рост цен на топливо как на значимый фактор при принятии решения по ставке. "Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году", - заявил он.

В среду Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, сообщили аналитики ЦБ в вышедшем в среду традиционном докладе "О чем говорят тренды".

Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей по сравнению с 44,07 трлн рублей, заложенными в законе на текущий год. Уточненный план по расходам отражен в сервисе "Электронный бюджет" по состоянию на 13 июля. При этом прогноз по доходам остается прежним - 40,283 трлн рублей. Исходя из этого, планируемый дефицит составляет 4,828 трлн рублей.

Законом о федеральном бюджете на текущий год дефицит предусмотрен на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Тем временем постпреды стран ЕС на данном этапе договорились сохранить нынешний "потолок цен" на нефть из России до 23 июля 2026 года, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. "Постпреды оставят в силе нынешний "потолок цен" на нефть России до 23 июля", - информирует агентство. В текущий момент "потолок цен" составляет $44,10 за баррель.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций продолжает снижение, индекс МосБиржи обновляет минимумы с конца 2022 года. Давление на отечественные акции продолжает оказывать новость об обсуждении в США нового законопроекта об антироссийских санкциях, который, в частности, даст президенту Трампу право вводить 100% импортные пошлины против основных покупателей российских энергоносителей. И хотя пока не понятно, будет ли в итоге принят данный законопроект и в каком окончательном виде, санкционная неопределенность поддерживает повышенную напряженность на рынке, говорит эксперт.

Кроме того, участники торгов сохраняют осторожность перед прохождением в ближайшие дни дивидендных отсечек ряда крупных эмитентов, поскольку в нынешних неблагоприятных рыночных условиях дивидендные "гэпы" могут оказаться глубокими, и на их закрытие может понадобиться много времени, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил поддержку 2100 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на переход его к консолидации или даже формированию отскока с первой целью на отметке 2200 пунктов, считает Додонов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, для индекса МосБиржи вполне достижимым до конца июля выглядит рубеж 2000 пунктов.

Одной из причин падения стала публикация тезисов законопроекта о новых санкциях США против России, предполагающего 100%-е пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоресурсы, санкции против крупнейших российских банков с госучастием, а также санкции против самого Банка России, обращает внимание специалист.

Вероятность принятия закона в том виде, в котором он был частично опубликован, крайне мала, но, как неоднократно отмечалось, американские санкции в отношении России хорошо работают только на фондовом рынке. То есть принятие закона может быть либо отложено надолго, либо закон может подвергнуться существенной корректировке, но на смертельно перепуганный российский фондовый рынок само принятие закона не повлияет настолько сильно, насколько повлияла публикация этих тезисов, уверена Мильчакова. Возможно, перебить негатив смогли бы существенные улучшения в геополитике, но в ближайшее время на такое развитие событий тоже вряд ли можно рассчитывать. Пока ближайшей целью для фондового рынка остается 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, пойдет ли рынок еще ниже - будет зависеть от геополитического фона, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что отметка 2000 пунктов по индексу Мосбиржи вряд ли устоит.

Распродажи на российском рынке акций продолжаются, инвесторы продолжают отыгрывать ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, санкционные угрозы Запада и отсутствие краткосрочных перспектив переговоров по Украине. Недельная инфляция по 13 июля замедлилась, но это не повод для дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России. Ожидается, что 24 июля в лучшем случае ЦБ оставит ставку неизменной, полагает эксперт.

Среди лидеров падения выступают акции "ВК", которые традиционно движутся с опережением индекса Мосбиржи в обе стороны. Санкционные атаки на эмитент вряд ли ухудшат его бизнес, однако в отсутствие западных конкурентов компания не показывает взрывного роста прибыли. Бумага выглядит сильно перепроданной, при развороте рынка ее стоит брать на спекулятивный отскок, но вряд ли это произойдет сейчас, считает аналитик.

"Если на рынок акций вдруг не свалится какой-то позитив, то ждем пробоя отметки 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Вероятно, это произойдет на следующей неделе, когда на индекс надавят дивидендные отсечки тяжеловесов, прежде всего Сбера. В этом случае техническая картина по рынку сильно ухудшится, не исключена еще одна волна срабатывания "стопов" у крупных инвесторов", - заключил Зацепин.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq, на фоне данных об ослаблении инфляции и уверенного начала сезона отчетности за второй квартал, что создало у инвесторов благоприятное настроение для покупок.

Аналитики ожидают повышения прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем на 23,7% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,8%, австралийский ASX не изменился, южнокорейский Kospi упал на 6,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно проседают после роста по итогам предыдущих трех сессий; коррекцию спровоцировали данные о запасах нефти в США, которые сократились не так сильно, как ожидалось.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $84,65 за баррель (-0,4% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $79,53 за баррель (-0,1% и +0,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Тем временем американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Военные атаковали иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны, говорится в сообщении.

Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

Со своей стороны Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али аль-Салем в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB. Согласно заявлению КСИР, удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что цена Brent может превысить $110 за баррель в четвертом квартале, если восстановление экспорта топлива из стран Персидского залива прекратится. В случае ослабления напряженности и более активного, чем ожидается, роста добычи североморская марка может упасть ниже $70 за баррель, считают эксперты банка.