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Развитием промзоны РФ в Египте займется фонд "Кристалл роста"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия определилась со структурой, которая займется привлечением инвесторов в уже длительное время создаваемую в Египте российскую промышленную зону (РПЗ): как сообщил Минпромторг РФ, в качестве комплексного института развития РПЗ выступит фонд "Кристалл роста".

Организация была представлена на совещании замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова с председателем правления, директором Экономической зоны Суэцкого канала Валидом Гамаль Эд-Дином, отмечается в релизе.

Основанный экс-министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и его заместителем Александром Крутиковым фонд "Кристалл роста" в настоящее время участвует в реализации ряда госпроектов – программе комплексного развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), создании цифровой платформы на базе искусственного интеллекта "ИИ-Госплан", формировании Восточного финансового центра на острове Русский.

"Определение правительством Российской Федерации института комплексного развития Российской промышленной зоны в Египте позволит нам уже перейти к практическим действиям. Фонд "Кристалл Роста" будет выступать единым "окном" для инвесторов, девелоперов, резидентов. Теперь компании, которые хотят выйти на рынок Арабской Республики Египет, также могут контактировать с фондом", - пояснил Чекушов, слова которого приводятся в сообщении.

"Задача фонда как комплексного института развития - при поддержке правительства организовать максимально благоприятное взаимодействие инвесторов и государства, создать наилучшие условия для привлечения капитала, запуска новых производств и формирования современных международных кооперационных цепочек в интересах роста и технологического развития экономики", - процитирован в пресс-релизе президент "Кристалла роста" Александр Галушка.

В Минпромторге напомнили, что среди рассматриваемых отраслей для локализации - машиностроение, металлургия, производство строительных материалов, радиоэлектроника, электрооборудование, фармацевтическая промышленность и производство медтехники, химическая промышленность и нефтехимия (включая косметическую промышленность), лесоперерабатывающий комплекс и ряд других.

Проект РПЗ реализуется в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала и в настоящее время представляет собой участок общей площадью 50 га с выходом к порту Айн-Сохна. Год назад вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил журналистам, что начало работы российской промышленной зоны в Египте запланировано с 2030 года. На 2026-2029 годы намечена разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ на территории РПЗ.

Межправительственное соглашение о создании РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала было подписано РФ и Египтом в 2018 году. В мае 2025 года главное управление Экономической зоны Суэцкого канала и созданная весной этого года российская спецкомпания, которая выступит девелопером проекта, подписали договор долгосрочного права пользования участком, зафиксировавший коммерческие условия по его эксплуатации (договор узуфрукта). Документ предусматривает, в частности, предоставление трехлетнего льготного периода для аренды земельных участков на территории РПЗ без взимания платы.

Предполагается, что произведенная в РПЗ продукция (при выполнении условий локализации более 30%) будет получать статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран, входящих в торговые соглашения с Египтом. Кроме того, до 100% произведенной в РПЗ продукции может быть продано на рынке самого Египта.

Резиденты РПЗ также освобождаются от уплаты пошлин на ввоз оборудования и материалов, налога на имущество, налога на добавленную стоимость при закупке сырья и комплектующих, имеют право на возврат по налогу на прибыль в течение семи лет в размере 50% от инвестиций в проект. Иностранные резиденты могут неограниченно импортировать производственные ресурсы и готовую продукцию от материнской компании-нерезидента.

Минпромторг Кристалл роста Египет
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