Казахстан и Узбекистан подписали коммерческие документы более чем на 80 млрд тенге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Узбекистан по итогам прошедшего в Актау первого заседания совета глав регионов подписали коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

В заседании приняли участие премьер-министры Олжас Бектенов и Абдулла Арипов.

Бектенов в своем выступлении отметил, что Казахстан придает особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Узбекистаном.

"Укрепление прямых связей между регионами играет важную роль в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества. Уверен, что деятельность совета внесет весомый вклад в достижение поставленной главами двух государств цели по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд", - сказал он.

Казахстанский премьер отметил важность полноценного запуска международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" (создается вблизи пунктов пропуска "Атамекен" (Туркестанская область Казахстана) и "Гулистан" (Узбекистан) - ИФ) и его наполнения взаимовыгодными и конкурентоспособными проектами.

Арипов выразил уверенность, что контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Общая протяженность государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном составляет около 2,3 тысячи км. Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана граничат с входящим в состав Узбекистана Каракалпакстаном, а также Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областями.

Товарооборот Казахстана и Узбекистана за 2025 год вырос на 17%, до $4,8 млрд.

Официальный курс на 24 июля - 465,74 тенге/1$.