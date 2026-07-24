ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

Фото: Николай Бурматов/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов с 14,25% до 14,0%.

Прогноз роста ВВП РФ на IV квартал 2026 года понижен до 0,0-1,5% в годовом выражении с предыдущих 1,0-2,0%.

ЦБ при этом сохранил прогнозы роста российской экономики в 2027 и 2028 годах на уровне 1,5-2,5% в год, на 2029 год сделал первый прогноз - рост также на 1,5-2,5%.

Банк России отметил, что во II квартале 2026 года российская экономика росла умеренными темпами, а основной вклад в рост внес потребительский спрос.

"По оперативным данным, в целом во II квартале 2026 года экономика росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос. Наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности, но в целом она оставалась сдержанной. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях. За последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску. Это, в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0-1,0%. Прогноз на 2027-2028 годы не изменился", - говорится в релизе ЦБ.

В сообщении также отмечается, что "напряженность на рынке труда постепенно снижается". "По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах", - отмечают в ЦБ.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе. За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития в мае понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза, и теперь этот прогноз лежит примерно в середине ожиданий ЦБ. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2027 году равняется 1,4% что ниже интервала ожиданий ЦБ.

Аналитики, опрошенные в начале июля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,7%, в 2027 году - на 1,5%.