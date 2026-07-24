ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Прогноз пересмотрен "из-за произошедшего значимого роста цен на топливо", отмечается в сообщении ЦБ. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели в 4%.

ЦБ отмечает, что во втором квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале и 4,3% в четвертом квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в четвертом квартале 2025 года.

В июне-июле текущий рост цен ускорился, замечает ЦБ. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди которых - моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли, отмечает ЦБ. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.