Санкции ЕС против Озон банка не распространяются на другие юрлица группы Ozon

Новые ограничительные меры не повлияют на Озон банк, заявили в кредитной организации

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Введенные ЕС санкции против Озон банка не распространяются на другие юрлица группы Ozon, сообщил представитель банка "Интерфаксу".

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюза с 23 июля ограничения распространяются на десятки кредитных организаций, в том числе на Озон банк.

"Ограничения введены только против Озон банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon. Банк также не участвует в капитале каких-либо компаний группы", - сказал представитель Озон банка.

По его словам, банк продолжает работать в стандартном режиме.

"У банка нет активов за рубежом, он не ведет операции за пределами страны, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому новые санкционные меры на Озон банк не повлияют", - резюмировали в кредитной организации.