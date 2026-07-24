Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после резкого скачка накануне, но Brent держится выше отметки в $100 за баррель.

Рынок завершает неделю существенным ростом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. В заявлении отмечается, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив.

Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $100,26 за баррель, что на $0,43 (0,43%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $6,62 (7%), до $100,69 за баррель, максимума с 22 мая.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,53 (0,57%), до $91,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $5,36 (6,2%), до $92,19 за баррель, максимума с 4 июня.

На этой неделе Brent подорожала более чем на 14%, WTI - почти на 13%.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив, новый фронт на этой неделе открыли йеменские хуситы. Они начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду.

"Потенциальные перебои с поставками нефти на данный момент являются самыми серьезными за все время этой войны, - отмечается в обзоре аналитиков ING. - Проход судов через Ормузский пролив практически прекратился, при этом существуют явные риски для экспорта саудовской нефти через Красное море".

Эскалация конфликта ставит под угрозу значительный объем поставок нефти, предупреждают эксперты.