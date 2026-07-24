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Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель

Цена нефти Brent держится выше $100 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после резкого скачка накануне, но Brent держится выше отметки в $100 за баррель.

Рынок завершает неделю существенным ростом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. В заявлении отмечается, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив.

Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $100,26 за баррель, что на $0,43 (0,43%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $6,62 (7%), до $100,69 за баррель, максимума с 22 мая.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,53 (0,57%), до $91,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $5,36 (6,2%), до $92,19 за баррель, максимума с 4 июня.

На этой неделе Brent подорожала более чем на 14%, WTI - почти на 13%.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив, новый фронт на этой неделе открыли йеменские хуситы. Они начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду.

"Потенциальные перебои с поставками нефти на данный момент являются самыми серьезными за все время этой войны, - отмечается в обзоре аналитиков ING. - Проход судов через Ормузский пролив практически прекратился, при этом существуют явные риски для экспорта саудовской нефти через Красное море".

Эскалация конфликта ставит под угрозу значительный объем поставок нефти, предупреждают эксперты.

Brent WTI
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