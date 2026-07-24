Центробанк зафиксировал снижение напряженности на рынке труда и замедление роста зарплат

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России отмечает снижение напряженности на рынке труда в РФ, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров, понизившего ключевую ставку до 14% с 14,25%.

"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах", - указывается в сообщении ЦБ.

В июне Банк России указывал на то, что снижение напряженности на рынке труда замедлилось.

Безработица в России в мае 2026 года составила 2,1% (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), сообщал Росстат. Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года. В марте и апреле показатель равнялся 2,2%, аналогичным он был в январе 2026 года и декабря 2025 года. До этого в ноябре 2025 года безработица также находилась на уровне 2,1%, в сентябре и октябре равнялась 2,2%, в августе составляла 2,1%, в мае-июле оставалась на уровне 2,2%, в марте и апреле – 2,3%, в январе-феврале – 2,4%.