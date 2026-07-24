Рубль практически нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рубль на торгах Московской биржи практически нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на очередные 25 базисных пунктов, до 14% годовых.

К 13:33 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Мосбиржи оказался в диапазоне 11,49-11,50 руб., что всего на 1 копейку отличается от диапазона колебаний на 13:29 - 11,48-11,49 руб./юань.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение десятый раз подряд. Шаг, как и на июньском заседании, составил 25 базисных пунктов, ставка снижена до 14% годовых. Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.