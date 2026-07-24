РСПП посчитал снижение ставки на 0,25 п.п "скорее символическим"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки Банком России до 14% с 14,25% является позитивным с точки зрения продолжения тренда на смягчение денежно-кредитной политики, но не достаточным с точки зрения возобновления инвестиционной активности, полагают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Это уже десятое подряд снижение ставки с июня 2025 года. РСПП позитивно оценивает продолжение движения Банка России в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Однако шаг в 25 базисных пунктов до 14% - это скорее символический, чем достаточный сигнал для экономики", - прокомментировал пятничное решение ЦБ вице-президент РСПП Александр Мурычев, слова которого приведены в сообщении на сайте союза.

"При текущем уровне ключевой ставки стоимость кредитов для бизнеса по-прежнему остается высокой - порядка 18-20% годовых и выше. В таких условиях значительная часть инвестиционных проектов, особенно в промышленности, становится экономически нецелесообразной. Высокая стоимость заемных ресурсов ограничивает модернизацию и роботизацию производств, обновление основных фондов, расширение мощностей и запуск долгосрочных инвестиционных программ", - отметил он.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, шаг, как и на июньском заседании, составил 0,25 процентных пункта, ставка снижена до 14% годовых. Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.