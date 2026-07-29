Таджикистан намерен наладить импорт нефтепродуктов из Китая

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумъа провел встречу с послом Китая в республике Го Чжицзюнем, они обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-центре министерства.

Особое внимание было уделено вопросам импорта нефтепродуктов из Китая в Таджикистан. Собеседники рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества в этой сфере, а также меры по дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в энергетике и других отраслях, представляющих взаимный интерес.

Китай является крупнейшим торговым партнером Таджикистана. По данным официальной статистики, на КНР приходится значительная доля внешнеторгового оборота республики, при этом основу импорта составляют промышленное оборудование, машины, строительные материалы, продукция химической промышленности, потребительские товары и нефтепродукты.

Китайские компании входят в число крупнейших иностранных инвесторов в экономику Таджикистана. Они участвуют в реализации проектов в горнодобывающей промышленности, энергетике, дорожном строительстве, телекоммуникациях, промышленном производстве и создании объектов транспортной инфраструктуры. При поддержке китайского капитала в стране построены и модернизированы автомобильные дороги, линии электропередачи, энергетические объекты и промышленные предприятия.

Расширение сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов, как ожидается, будет способствовать диверсификации источников импорта топлива, укреплению энергетической безопасности Таджикистана и дальнейшему развитию торгово-экономического партнерства между двумя странами.