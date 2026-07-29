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Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

Также ведомство отметило стабилизацию и ситуации с ценами на нефтепродукты

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере снабжения топливом предприятий агропромышленного комплекса и в отношении динамики цен на нефтепродукты постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах России, сообщил Минсельхоз на совещании у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Представители Федеральной антимонопольной службы отметили динамику к снижению цен на независимых АЗС. Также в рамках мер антимонопольного реагирования выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждено 28 уголовных дел.

Представители регионов доложили о мерах, которые они принимают вместе с федеральными органами власти для обеспечения доступности топлива и дополнительного насыщения региональных рынков.

В частности, рассмотрена ситуация в республиках Тува, Алтай и Саха (Якутия), Красноярском и Алтайском краях, Симферополе и Севастополе. Отдельное внимание было уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящие в систему северного завоза. "Работа по обеспечению таких субъектов продолжается в координации федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей.

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