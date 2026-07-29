Власти Белоруссии планируют сохранить рост ВВП в 2027 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП в 2027 году, инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин на заседании, где обсуждался прогноз социально-экономического развития страны в следующем году. Об этом сообщает "БелТА".

"Для правительства и Национального банка в качестве задачи определены: рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году", - сказал Турчин.

Министр экономики Юрий Чеботарь, в свою очередь, сообщил, что номинальный ВВП Белоруссии в 2027 году прогнозируется на уровне 360 млрд белорусских рублей (около $125 млрд по текущему курсу - ИФ). Прогнозная динамика роста ВВП публично пока не озвучивалась.

"Подготовка прогноза велась с учетом турбулентности в мировой экономике. По сравнению с прошлым годом, когда ставились задачи на пятилетний период, внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, основные торговые партнеры Беларуси снижают планки роста. Мы, конечно, на это тоже реагируем", - отметил Чеботарь.

Он добавил, что рост экспорта в следующем году планируется на уровне 2,9%, при этом экспорт услуг может вырасти на 4%. Рост реальной зарплаты ожидается на уровне 3%.

Целевой уровень инфляции прогнозируется в пределах 6% (в 2027 году цель не более 7% - ИФ), сообщил зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун, комментируя проект денежно-кредитной политики.

Минимальный уровень золотовалютных резервов Нацбанк предлагает установить в размере $12,8 млрд ($14,16 млрд на 1 июля - ИФ) с учетом внешних обязательств. "Это достаточный минимальный уровень для безопасного функционирования", - отметил Картун.

Прирост инвестиционного кредитования банками планируется на уровне не менее 13%, добавил он.

По словам министра финансов Владислава Татариновича, проект бюджета Белоруссии на 2027 год предусматривает рост его доходов и расходов на 6%. "Размер дефицита бюджета будет несколько ниже текущего уровня, мы направлены на сбалансированность при формировании и исполнении бюджета", - сказал Татаринович, добавив, что существенного изменения налоговой политики и налоговой нагрузки не планируется.

В первом полугодии 2026 года рост экономики Белоруссии составил 1,5% после снижения на 0,4% в первом квартале. Власти страны ставят цель обеспечить экономический рост в 2026 году не менее чем на 2,8%.

ЕФСР и Всемирный банк прогнозируют замедление роста ВВП Белоруссии в 2027 году до 0,8%, МВФ - до 1%. ЕАБР и ЕБРР ожидают рост на уровне 1,5-1,6%.