Безработица в РФ в июне вернулась к уровню 2,2% после минимальных 2,1% в мае

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Безработица в России в июне 2026 года составила 2,2% после 2,1% в мае (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

До этого в ноябре 2025 года безработица также находилась на минимальном уровне 2,1%, в сентябре и октябре равнялась 2,2%, в августе составляла 2,1%, в мае-июле оставалась на уровне 2,2%, в марте и апреле - 2,3%, в январе-феврале - 2,4%.

Общая численность безработных в России в июне 2026 года была равна 1 млн 703 тыс. человек, что на 85 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.