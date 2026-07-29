Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 1,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения России в I квартале 2026 года составил 1,5% в годовом сравнении после 1,7% в I квартале (оценка уточнена с 1,5%), говорится в докладе Росстата.

В IV квартале 2025 года реальные располагаемые доходы выросли на 5,8%, в III квартале - на 7,7%, во II квартале - на 10,1%, в I квартале - на 7,1%.

В целом за 2025 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 7,4%.

Минэкономразвития, согласно апрельскому макропрогнозу, ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2026 году на 0,8%.

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