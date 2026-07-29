Предпринимательская уверенность в России в июле снизилась в добыче и выросла в обработке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России в июле 2026 года индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях снизился на 2,1 процентных пункта по сравнению с июнем и составил минус 5,2%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июле 2026 года поднялся на 0,7 п.п. - до минус 1,2%.

Росстат в июле провел обследование 5,5 тысяч организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В июле 2025 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял минус 2,2%, в обрабатывающем - 0,0%.

В добыче полезных ископаемых на динамику индекса повлиял рост отрицательных оценок респондентами перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев. Незначительные колебания оценок респондентами накопления запасов готовой продукции и спроса на продукцию в текущем месяце не повлияли на индекс.

В обрабатывающих производствах на значение индекса повлияли увеличение положительных оценок респондентами как спроса на продукцию в текущем месяце (с минус 29,6% до минус 28,7%), так и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 25,6% до 27,4%).

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых снизился на 2 п.п. и составил 61%, в обрабатывающих производствах с февраля 2026 г. сохраняется на уровне 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 15%), так и в обрабатывающих производствах (минус 11,8%).