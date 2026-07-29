Оборот телеком-операторов РФ в июне вырос на 13,6% г/г

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций РФ, в июне 2026 года увеличился на 13,6% по сравнению с июнем 2025 года, сообщил Росстат.

По сравнению с маем 2026 года показатель вырос на 5,3%.

По данным Росстата, в денежном выражении в июне оборот телеком-операторов составил 276,8 млрд рублей.

В I полугодии оборот телеком-компаний вырос на 12,7% к тому же периоду прошлого года.

Оборот почтовых и курьерских организаций в отчетном месяце увеличился на 18,6% по сравнению с июнем 2025 года, а по сравнению с маем 2026 года - на 11,5%.

В абсолютном выражении оборот почтовых и курьерских компаний в июне 2026 года составил 43,6 млрд рублей.

В январе-июне текущего года почтовые и курьерские компании нарастили оборот на 10% по сравнению I полугодием 2025 года.