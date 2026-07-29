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Выпуск золота в РФ в I полугодии вырос на 4,2%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 3,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По сравнению с маем текущего года показатель вырос на 7,4%. По итогам I полугодия рост составляет 4,2%.

Производство золотосодержащих концентратов в июне выросло на 8,4% к аналогичному месяцу прошлого года и на 34,4% к маю текущего. Всего за январь-июнь показатель вырос на 6,5%.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в июне вырос на 11% как в годовом выражении, так и к предыдущему месяцу. Хотя общий результат за полугодие меньше уровня прошлого года на 20,5%.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в июне было произведено на 23,8 млрд рублей - это на 15,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 7,5% больше, чем в мае текущего. С начала года рост составляет 3,8%.

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