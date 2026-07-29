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Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве к июню снизилась до 71,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве - в январе-мае 2026 года составила 71,5%, что на 8 п.п. меньше, чем годом ранее (79,5%), сообщил Росстат.

Доля убыточных выросла до 28,5% с 20,5% соответственно.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств снизилась до 61,5% с 64,2% годом ранее, убыточных - соответственно выросла до 38,5% с 35,8%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 69,8%, что на 8 п.п. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (77,8%), убыточных - 30,2% (22,2%).

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе-мае 2026 года составила 266,5 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем годом ранее, убыток вырос почти в 1,7 раза, до 77,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 188,8 млрд рублей (на 31,5% меньше).

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

Прибыль рыболовства и рыбоводства снизилась на 18,8%, до 84,4 млрд рублей, убыток - на 36% до 12,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 71,7 млрд рублей (на 14,7% меньше).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе-мае составила 355,5 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем годом ранее, убыток - 93,9 млрд рублей (на 33% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 27,8% до 261,6 млрд рублей.

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов в январе-мае увеличилась на 16,3%, до 404,2 млрд рублей, убыток снизился на 29,4%, до 51,1 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на 28,3%, до 353,1 млрд рублей.

Производители напитков увеличили прибыль на 33,8%, до 102,6 млрд рублей, убыток снизили на 32,7%, до 5 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился на 41,1%, до 97,6 млрд рублей.

Прибыль табачной отрасли составила 51,6 млрд рублей, что на 15,1% меньше, чем год назад, убыток - 0,6 млрд рублей (снижение на 63,3%). Сальдированный результат снизился на 13,8%, до 51 млрд рублей.

Росстат
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