Росстат отметил снижение пассажиропотока авиакомпаний РФ в июне в 7,6%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в июне 2026 года сократился на 7,6% относительно того же месяца прошлого года, до 9,6 млн человек, сообщается в материалах Росстата.

За 6 месяцев показатель снизился на 3,2%, до 49,2 млн пассажиров.

Пассажирооборот авиакомпаний в июне упал на 4,1%, до 25 млрд пассажиро-километров (пкм). При этом за I полугодие показатель сохранился на прошлогоднем уровне, составив 131,6 млрд пкм.

Как сообщалось, пассажирооборот группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") занимает около половины авиарынка РФ) в июне увеличился на 0,9%, до 14 млрд пкм; за январь-июнь - на 5,1%, до 74,7 млрд пкм. Пассажиропоток группы в прошлом месяце составил 5,1 млн человек (-4,3%), за 6 месяцев - 26 млн (+0,3%).