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В России в июне перевозки грузов речным транспортом сократились на 35,7% г/г

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2026 года перевозки грузов речным транспортом сократились на 35,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, до 9,9 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

К маю 2026 года грузоперевозки на внутренних водных путях выросли на 25,9%. В первом полугодии текущего года снижение составило 20,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Грузооборот речного транспорта в стране в июне 2026 года снизился на 48,3% в годовом выражении и составил 5,9 млрд тонно-километров. По сравнению с майскими показателями он увеличился на 16,9%. В январе-июне 2026 года грузооборот сократился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 24,8%, до 15,8 млрд тонно-километров.

Росстат
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