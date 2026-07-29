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Росстат отметил рост выпуска в базовых видах деятельности в июне на 1,8%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2026 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 1,8% в годовом выражении после нулевой динамики в мае, роста на 1,7% в апреле, на 2,2% в марте, снижения на 2,1% в феврале и сокращения на 2,9% в январе, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

За январь-июнь 2026 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 0,2% в годовом сравнении, в том числе во II квартале рост составил 1,2% после снижения на 0,8 в I квартале (напомним, что во II квартале 2026 года было на три рабочих дня больше, чем годом ранее, а в I квартале наоборот - на три рабочих дня меньше).

Промпроизводство в стране в июне 2026 года выросло на 0,6% в годовом выражении после снижения на 0,7% в мае (за январь-июнь - рост на 0,4%).

Грузоперевозки увеличились в июне 2026 года на 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,1% в мае (за январь-июнь снижение на 0,6%).

Оборот розничной торговли в июне в годовом выражении повысился на 7,3% после роста на 7,8% в мае (за январь-июнь рост на 5,4%). Оптовая торговля в июне выросла на 2,7% после роста на 2,1% в мае (за январь-июнь рост на 1,0%).

Продукции сельского хозяйства произведено в июне 2026 года на 2,9% меньше, чем годом ранее, после снижения на 0,2% в мае (за январь-июнь - снижение на 0,8%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июне вырос на 3,5% после снижения на 4,4% в мае (за январь-июнь падение на 5,0%).

За 2025 год выпуск по базовым видам деятельности вырос на 1,5%.

Росстат
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