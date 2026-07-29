Поиск

В России расходы на нефтесервис в I полугодии подросли на 0,9%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Недропользователи в первом полугодии 2026 года направили на услуги в области добычи нефти и природного газа в России 1,459 трлн рублей, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

В частности, в январе на эти цели было потрачено 196,7 млрд рублей (-7% г/г), в феврале - 203 млрд рублей (-7,8%), в марте - 255 млрд рублей (+5,2%), в апреле - 265,9 млрд рублей (+6,7%), в мае - 258,3 млрд рублей (-2,3%), в июне - 280,3 млрд рублей (+8,2%).

Число введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в первом полугодии составило 3 361 против 2 915 за аналогичный период 2025-го, газовых - 22 против 47 соответственно.

По итогам 2025 года расходы недропользователей на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России выросли на 6% - до 3,25 трлн рублей.

Росстат при расчете затрат на услуги в области добычи нефти и природного газа учитывает расходы недропользователей на бурение скважин, проведение геохимических, гидрологических, геоэкологических, полевых сейсморазведочных и других профильных работ, а также предоставление противопожарных услуг на месторождениях.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в июне в 1,1% в годовом выражении

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

 Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

Brent подорожала на 7,05% до $90,02 за баррель

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

 В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

В США ставки по ипотеке достигли максимума почти за год

Brent подорожала до $88,25 за баррель

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3379 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов