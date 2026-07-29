В России расходы на нефтесервис в I полугодии подросли на 0,9%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Недропользователи в первом полугодии 2026 года направили на услуги в области добычи нефти и природного газа в России 1,459 трлн рублей, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

В частности, в январе на эти цели было потрачено 196,7 млрд рублей (-7% г/г), в феврале - 203 млрд рублей (-7,8%), в марте - 255 млрд рублей (+5,2%), в апреле - 265,9 млрд рублей (+6,7%), в мае - 258,3 млрд рублей (-2,3%), в июне - 280,3 млрд рублей (+8,2%).

Число введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в первом полугодии составило 3 361 против 2 915 за аналогичный период 2025-го, газовых - 22 против 47 соответственно.

По итогам 2025 года расходы недропользователей на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России выросли на 6% - до 3,25 трлн рублей.

Росстат при расчете затрат на услуги в области добычи нефти и природного газа учитывает расходы недропользователей на бурение скважин, проведение геохимических, гидрологических, геоэкологических, полевых сейсморазведочных и других профильных работ, а также предоставление противопожарных услуг на месторождениях.