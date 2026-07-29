В Росссии оборот разработчиков ПО в июне вырос на 25,4%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в июне увеличился на 25,4% по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с маем 2026 года этот показатель возрос на 52,6%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в отчетном месяце составил 832,2 млрд рублей.

В I полугодии рост оборота разработчиков ПО составил 37,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в июне увеличился на 35,9% по сравнению с июнем 2025 года, а по сравнению с маем 2026 года - на 30,7%.

В денежном выражении их оборот в июне составил 220,2 млрд рублей.

За шесть месяцев 2026 года показатель увеличился на 30,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года.