Полугодовая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ выросла на 10,4%, до 362 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом полугодии 2026 года составила 362 млрд рублей, что на 10,4% больше, сем годом ранее, говорится в отчете компании.



Выручка выросла на 4% - до 1,454 трлн рублей, себестоимость снизилась на 6,5% - до 915,309 млрд рублей, прочие доходы увеличились в 3,6 раза и зафиксированы в размере 60,902 млрд рублей, прочие расходы стали в 7,4 раза больше - 125,039 млрд рублей.