Рубль умеренно снизился к мировым валютам в среду после окончания налогового периода июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду; курс рубля снизился к основным мировым валютам после окончания налогового периода июля. Некоторую поддержку нацвалюте оказывал возобновившийся рост мировых цен на нефть, но этого было недостаточно, чтобы полностью стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по Москве составила 11,795 рубля, что на 12,8 копейки (на 1,1%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве вырос в цене на 0,68% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,97 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,38%, до 90,73 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 30 июля на 65,9 копейки, до 79,357 руб./$1, и поднял курс евро на 57,59 копейки, до 90,2051 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,7215 руб./юань, что 13,04 копейки выше курса на 29 июля.

Нефть

Мировые цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду, Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Подъем рынка ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется". Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $90,63 за баррель, что на 7,78% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 7,25%, до $85,01 за баррель.

"Продолжение этой войны приведет к дальнейшему повреждению важной нефтяной инфраструктуры как в странах Персидского залива, так и в Иране", - говорит аналитик XS.com Самер Хасн, отмечая, что на восстановление поврежденных объектов могут уйти месяцы или даже годы. Все это, по его словам, может привести к тому, что цены на нефть будут оставаться довольно высокими в течение длительного времени. "По мере затягивания войны даже маловероятные и экстремальные сценарии могут стать реальностью", - говорит Хасн.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали резкое падение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 7,17 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 1,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 771 тыс. баррелей и находятся на минимуме с августа 2014 года. Товарные запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 7 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,06 млн баррелей.

Комментарии

"Рубль вновь третий день подряд снижается. Пара CNY/RUB впервые с начала апреля приблизилась к отметке 11,8 руб./юань. Давление на курс рубля вероятно оказывает выросший дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, приток валютных средств от экспорта ограничен санкциями и геополитикой. С другой, покупки валюты усиливаются, прежде всего со стороны импорта, который восстанавливается. В итоге, юань проверил на прочность ближайшее сопротивление 11,675 руб., сходу пробив его. Следующее техническое препятствие находится в районе психологически важной отметки 12 руб./юань, куда котировки могут направиться уже в ближайшие дни", - полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, во вторник рубль перешел к умеренному снижению. В результате китайский юань по итогам дня прибавил порядка 1%, а в ходе торгов его котировки приближались к отметке 11,7 руб./юань, обновив тем самым максимум с апреля. В среду тенденция к ослаблению рубля продолжилась, что позволило паре "юань/рубль" вплотную приблизиться к верхней границе целевого диапазона 11,3-11,8 руб./юань. Данную тенденцию поддержал повышенный спрос на валюту при снижении предложения после окончания налогового периода июля. При этом очередная волна роста мировых цен на нефть частично сдерживает ослабление нацвалюты.

Уход бизнеса в наличность усиливает конкуренцию за средства клиентов, что влияет на ликвидность в секторе и давит на маржу банков, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке с аналитиками. Скворцов отметил, что начиная с августа на маржу банка будет давить выплата дивидендов за 2025 год и, как следствие, необходимость консолидировать в балансе бесплатные остатки средств клиентов.

Он также признал, что банк наблюдает дефицит ликвидности на рынке. "Ставки на денежном рынке ушли выше ключевой, это не совсем типичная ситуация. Вот последние больше года таких долгих периодов, подобной ситуации не было. И мы предполагаем, не исключаем, что и дальше будет такая ситуация. Это связано, на наш взгляд, в большей степени именно с уходом части бизнеса в наличный оборот. Мы видим, как растет наличность, как она росла и в первом квартале, и во втором квартале. И мы видим, что в июле (...) уже почти на 600 млрд рублей выросла наличность. И это абсолютный рекорд и в этом году месячный, и вообще исторически максимальный июль", - отметил Скворцов.

Финансовый директор Сбера отметил, что за последние годы такой большой спрос на наличность наблюдался только один раз - в острую фаза пандемии ковида в марте 2020 года. "Поэтому сегодня это одна из главных проблем и вызовов системы в целом. И, конечно, здесь очень важно, чтобы со стороны ЦБ была поддержка участников рынка, потому что с точки зрения аукционов либо других форм финансирования на короткой основе, если этого не будет, то, конечно, эта ситуация с более высокими ставками на денежном рынке сохранится дольше, и это будет давить на маржу и Сбера, и в целом банковской системы", - заявил Скворцов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) лишь незначительно изменились. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 июля увеличилась всего на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 13,7% годовых. При этом срочные версии RUONIA на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев опустились на 2 базисных пункта по отношению к 28 июля и в среду составили 14,42%, 14,43% и 15,13% годовых соответственно.