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Трафик судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы по-прежнему затруднен

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Движение судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы остается крайне затрудненным на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном, сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что, согласно данным MarineTraffic, по меньшей мере 14 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа.

В частности, восемь судов вошли в Персидский залив - пять грузовых судов и три танкера, а шесть отправились в Оманский залив - пять грузовых судов и один танкер.

Телеканал напоминает, что до конфликта через Ормузский пролив в сутки проходило в среднем около 120 судов.

В то же время за минувшие сутки Баб-эль-Мандебский пролив пересекли по меньшей мере 37 коммерческих судов. Девятнадцать судов вошли в Красное море, включая 14 грузовых судов и пять танкеров, а 18 вышли в Аденский залив.

CNN сообщает, что за последнее время транзит через Баб-эль-Мандебский пролив сократился на 22%.

Оманский залив Персидский залив США Иран
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