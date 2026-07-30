Силы CENTCOM завершили серию ударов по Ирану

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили двухчасовую серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования успешно завершили серию мощных ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку ракетного нападения на американские войска", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "силы CENTCOM нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива".

Отмечается, что "28 июля силы КСИР выпустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке".

"Все иранские ракеты были успешно перехвачены", - подчеркнули американские военные.