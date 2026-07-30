Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг продолжает подъем вслед за дорожающей нефтью (фьючерс на Brent превысил $92 за баррель), а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и локального ослабления санкционных рисков. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2259,81 пункта (+1%), индекс РТС - 897,08 пункта (+1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКПАО "Озон" (+5,4%) благодаря неплохому отчету за II квартал, а также акции "АЛРОСА" (+3,5%), АФК "Система" (+2,8%), "ВК" (+2,8%), "ДОМ.РФ" (+2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июля, составляет 79,357 руб. (+65,9 копейки).

Ozon по итогам II квартала 2026 года нарастил оборот (GMV) с учетом услуг на 37% - до 1,3 трлн рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы в отчетном периоде достигла 57,9 млрд рублей, увеличившись год к году на 48%. Результаты Ozon оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики ожидали GMV на уровне 1,24 трлн рублей, скорректированную EBITDA в размере 53 млрд рублей. Выручка Ozon выросла на 47% (до 334,2 млрд рублей), чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей.

Подорожали также акции "ФосАгро" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,2%), "ИКС 5" (+2%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Русала" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,3%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля (также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля). Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее).

Из данных за 27 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,13% на 27 июля с 6,27% на 20 июля, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-июнь 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,3% в годовом выражении. Во II квартале рост ВВП РФ оценивается в 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал положительную оценку своей встречи во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Она прошла хорошо", - сказал он журналистам в Овальном кабинете в ответ на просьбу дать оценку встрече с Зеленским. "Я хочу, чтобы он закончил войну. Все просто", - продолжил президент.

По словам Трампа, он "хорошо ладит" и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с Зеленским.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, Палате представителей не стоит возвращаться с летних каникул с целью изучить законопроект о санкциях против России. "Нет, это не обязательно, честно говоря", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Однако он отметил, что хотел бы введения пошлин в рамках ограничительных мер как в связи с РФ, так и в связи с Ираном. "Я думаю, что конгрессмены должны ввести их в случае России, должны ввести их и в случае Ирана", - сказал Трамп.

Законопроект о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США, набрав необходимое количество голосов для перехода к этапу непосредственного рассмотрения. Американские СМИ отмечают, что сенаторы планировали завершить утверждение документа до начинающихся у них 10 августа летних каникул. Затем законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. В настоящее время она уже находится на каникулах и возобновит работу в сентябре.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, индекс МосБиржи в середине недели закрепился выше уровня 2200 пунктов благодаря резкому отскоку цен на нефть из-за нового обострения напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне хороших отчетностей Сбера и "Яндекса". При этом новость о прохождении американским законопроектом по ужесточению антироссийских санкций процедурного голосования в Сенате США оказала лишь ограниченное влияние на ход торгов, поскольку, если новые санкции и будут приняты, произойдет это, по всей вероятности, не раньше осени.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока вышел наверх из локального нисходящего канала, а также преодолел уровень 2200 пунктов. Индекс выглядит локально перекупленным, поэтому вероятен некоторый период консолидации, после чего можно будет рассчитывать на продолжение подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2350 пунктов, и далее до сопротивления 2400 пунктов, считает Додонов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что локальная перекупленность рынка акций нарастает. Основной причиной продолжения мощного отскока от годовых минимумов, размер которого составил уже порядка 20%, выступает дорожающая на фоне новых ударов США по Ирану нефть.

Поддержали рынок и данные Росстата по инфляции, которая замедлилась благодаря замедлению роста цен на бензин. Вероятно, пик топливного кризиса пройден, но подорожание бензина и дизеля будет ощущаться в ценах на продукцию АПК. В целом статданные выглядят обнадеживающими, но не настолько, чтобы рассчитывать на снижение ставки на следующем заседании ЦБ, считает аналитик.

"Рынок акций начинает выглядеть перекупленным. Наиболее сильно растут бумаги, упавшие ранее сильнее других, в том числе за счет маржинальных лонгов. Их закрытие приведет к развороту рынка, но для этого нужен повод. Технически индекс МосБиржи встретит преграду в районе 2270-2300 пунктов, и вряд ли она будет пройдена с ходу, - полагает Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи попытается преодолеть двойное сопротивление в виде уровня 2250 пунктов и 50-дневной скользящей средней. Закрепление выше может создать плацдарм для продолжения волны восстановления. В этом случае следующей целью может стать район 2340-2360 пунктов.

При этом текущая динамика все еще укладывается в рамки коррекции после глобального спада с марта, а с точки зрения фундаментальных факторов сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года, считает эксперт.

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,2% во главе с Dow Jones, основное внимание инвесторов было сосредоточено на итогах июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

Председатель центробанка Кевин Уорш в ходе пресс-конференции пообещал, что регулятор будет "действовать без колебаний" для достижения целевой инфляции в 2%. При этом в ходе июльского заседания члены руководства ЦБ обсуждали ряд вариантов изменения денежно-кредитной политики в будущем, сказал он.

Давление на котировки акций также оказал рост цен на нефть после очередного обмена ударами между США и Ираном.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост после локальной коррекции на азиатской сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $92,6 за баррель (+2% и +7,9% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $85,04 за баррель (+0,7% и +6,6% в среду).

Нефть резко подорожала в среду на заявлении Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании.

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную остановку движения танкеров через Ормузский пролив, блокируемый Ираном. Согласно оценкам Rystad Energy, нефть в объеме порядка 13 млн баррелей в сутки по-прежнему экспортируется из этого региона.

Даже после объявления йеменскими хуситами о намерении блокировать поставки саудовской нефти через Красное море танкеры, особенно связанные с Китаем, продолжают двигаться через Баб-эль-Мандебский пролив.