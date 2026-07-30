В CENTCOM подтвердили начало новой серии ударов по Ирану

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали наносить удары по иранским целям в ответ на атаки по американским войскам в регионе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска начали наносить удары по Ирану. Эти удары являются мощным ответом на вчерашнюю попытку иранского нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Командование утверждает, что операция началась в 20:00 по времени Восточного побережья США (в 03:00 по Москве).

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, американские вооруженные силы нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном внезапный ночной обстрел военной базы США в Иордании.

Ранее о новой волне ударов сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского представителя.