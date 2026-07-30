Законопроект о новых санкциях против РФ прошел второе процедурное голосование в Сенате США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США.

Согласно результатам голосования, за начало дебатов по этому документу выступили 84 сенатора, против - 12.

Это означает, что законопроект набрал необходимое количество голосов, чтобы перейти к этапу непосредственного рассмотрения в Сенате.

Американские СМИ отмечают, что сенаторы планировали завершить утверждение документа до начинающихся у них 10 августа летних каникул.

Затем законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. В настоящее время она уже находится на каникулах и возобновит работу в сентябре.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил добавить в законопроект о санкциях против РФ опцию введения пошлин против торговых партнеров Ирана.

В связи с этим теперь, возможно, членам Палаты представителей от Республиканской партии придется начать вносить поправки в текст, чтобы учесть новые пожелания Трампа. В таком случае работа над законопроектом затянется, а демократы из Палаты представителей могут не поддержать новый вариант документа. Также они могут попытаться внести и свои предложения о поправках.

Если же Палата представителей проигнорирует позицию Трампа и примет законопроект в нынешнем виде, то президент США может применить право вето. При таком развитии событий республиканцам нужно будет решить, хотят ли они пойти против своего лидера и обойти вето: для этого им потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса. Без поддержки демократов такое не будет возможно.