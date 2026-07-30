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Shell утроила квартальную чистую прибыль до $10,82 млрд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 года в три раза, при этом скорректированный показатель существенно превысил ожидания рынка.

В отчетный период чистая прибыль Shell составила $10,82 млрд против $3,6 млрд годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла в 2,3 раза, до $9,84 млрд. Консенсус-прогноз опрошенных Vara Research аналитиков для этого показателя составлял $8,92 млрд.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,6 раза, до $20,71 млрд.

Квартальная выручка Shell подскочила на 45%, до $96,35 млрд.

Уверенный рост финансовых показателей обусловлен сильными операционными результатами основных направлений бизнеса компании, несмотря на снижение добычи на Ближнем Востоке.

Shell потеряла порядка 10% общего объема добычи из-за ущерба, нанесенного ее катарским операциям.

Объем добычи углеводородов во втором квартале составил 2,455 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,682 млн б.н.э./сутки за тот же период годом ранее и 2,752 млн б.н.э./сутки в первом квартале текущего года.

Shell анонсировала новый buyback на сумму $3 млрд.

С начала 2026 года капитализация компании выросла на 23,2%.

Shell
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