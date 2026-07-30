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Малый бизнес РФ заключил во II квартале госконтракты на 2,73 трлн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили во II квартале 2026 года 1,22 млн госконтрактов на 2,73 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде наблюдается снижение количества и стоимостного объема опубликованных закупок среди СМП (на 2%), - говорится в материалах министерства. - При этом отмечается увеличение показателей количества и стоимостного объема заключенных контрактов с СМП (на 6% и 1% соответственно)".

Всего во II квартале текущего года госзаказчики разместили 691,3 тыс. извещений о закупках (705,5 тыс. годом ранее), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 1 трлн рублей (также 1 трлн рублей). Из них только 335,9 тыс. закупок на 467,7 млрд рублей были признаны состоявшимися. Во II квартале прошлого года состоялось 344 тыс. закупок на 473,7 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено 18,5 тыс. закупок (20 тыс. годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 2,67 трлн рублей (3,36 трлн рублей). Здесь были признаны состоявшимися - 9,4 тыс. на 953 млрд рублей (9,5 тыс. закупок на 1,16 трлн рублей во II квартале 2025 года).

Всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили с малым бизнесом 1,2 млн контрактов на 2,73 трлн рублей (1,15 млн контрактов на 2,71 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 253,1 тыс. контрактов на 753,5 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2025 года на 15,9% в количественном и на 22,2% в денежном выражении.

Как сообщалось, всего во II квартале текущего года госзаказчики заключили 1,86 млн контрактов на 6,73 трлн рублей.

Минфин
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