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Brent подешевела до $89,8 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, трейдеры продолжают оценивать обстановку на Ближнем Востоке.

Боевые действия в регионе продолжаются, в ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты, сообщило Центральное командование ВС США CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную остановку движения танкеров через Ормузский пролив, блокируемый Ираном. Согласно оценкам Rystad Energy, нефть в объеме порядка 13 млн баррелей в сутки по-прежнему экспортируется из этого региона.

Даже после объявления йеменскими хуситами о намерении блокировать поставки саудовской нефти через Красное море танкеры, особенно связанные с Китаем, продолжают двигаться через Баб-эль-Мандебский пролив.

К 14:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,07%) до $89,77 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,11 (1,31%), до $83,35 за баррель.

Иранское агентство Fars сообщило в четверг, что катарский СПГ-танкер прошел через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. По данным Kpler, судно преодолело маршрут 29 июля.

"Пока возможность прохода через Ормузский пролив является вопросом удачи, премия за риск в ценах на нефть никуда не исчезнет, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Надежды на дипломатическое урегулирование, безусловно, приветствуются, однако на данный момент рынок исходит из того, что военные действия продолжаются".

Brent Kpler Rystad Energy WTI США CENTCOM
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