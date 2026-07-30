Объем закупок госкомпаний РФ во II квартале вырос на 20% до 9,96 трлн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале текущего года госкомпании РФ разместили 573,8 тыс. извещений о проведении закупок на 9,96 трлн рублей, что в денежном выражении на 20% больше аналогичного показателя 2025 года (579,4 тыс. извещений на 8,27 трлн рублей). Об этом говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Из материалов Минфина следует, что более половины этих закупок пришлось на долю субъектов естественных монополий (20,9% от общего объема закупок в денежном выражении), компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области ЖКХ (20,5%), а также "дочек" госкомпаний (14,9%). При этом основной прирост объема закупок произошел за счет компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области ЖКХ, у которых показатель в отчетном периоде вырос до 2 трлн рублей с почти 1,1 трлн рублей годом ранее.

Немногим более половины всех закупок госкомпаний, 53,9%, проводилось конкурентными способами - 309,1 тыс. извещений (313,7 тыс. годом ранее) на 6,3 трлн рублей (5,5 трлн рублей). Соответственно, 264,7 тыс. закупок (265,6 тыс.) на 3,64 трлн рублей (2,76 трлн рублей) прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось 144 тыс. закупок (144,4 тыс.) на 1,5 трлн рублей (638 млрд рублей).

Из общего количества закупок были признаны состоявшимися немногим менее половины - 48,6% (47,3% годом ранее) - 278,7 тыс. закупок на 3,9 трлн рублей (2,97 трлн рублей). Еще 198,4 тыс. закупок на 2,9 трлн рублей признаны несостоявшимися. При этом большая их часть (121,1 тыс. на 1,76 трлн рублей) завершилась подписанием договора.

В то же время в отчете министерства говорится, что во II квартале госкомпании заключили 1 млн договоров на 14,98 трлн рублей. Причем половина договоров (519 тыс. на 7 трлн рублей) были подписаны по результатам закупок, извещения о проведении которых не размещались в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Годом ранее было заключено 504 тыс. таких договоров на 5,4 трлн рублей.

Еще 59 тыс. договоров (66 тыс. годом ранее) на 3 трлн рублей (2,7 трлн рублей) были подписаны по результатам закупок, проводившихся в I квартале текущего года.

То есть по результатам объявленных закупок, проводившихся во II квартале, было заключено только 435 тыс. договоров на 4,9 трлн рублей (433 тыс. договоров на 4 трлн рублей по результатам закупок, проводившихся во II квартале 2025 года).

Также во II квартале госкомпании расторгли 82,2 тыс. договоров на 1 трлн рублей. В большинстве случаев (93,9%) - по соглашению сторон.

Объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии составил 185 млрд рублей, что более чем в два раза больше аналогичного показателя 2025 года - 84,3 млрд рублей.