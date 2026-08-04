РФ в I полугодии увеличила выручку от экспорта сухарей на 19% до $25 млн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии этого года экспортировала сухарей и гренок более чем на $25 млн, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 9% до 8,7 тыс. тонн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-5 основных покупателей вошли Казахстан (более $14,7 млн), Белоруссия (более $4,6 млн), Киргизия (более $1,3 млн), Таджикистан (более $737 тыс.), Азербайджан (более $566 тыс.).

В 2026 году Россия после перерыва с 2021 года возобновила поставки сухарей и гренок в Ливию.

Всего же эта продукция отгружалась в более чем 50 стран мира.

Как сообщалось, РФ в 2025 году экспортировала свыше 20 тыс. тонн сухарей, гренок и других аналогичных обжаренных продуктов, что на 9% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка выросла на 28% почти до $52 млн.