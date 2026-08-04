Toyota в I финквартале увеличила чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в первом квартале 2027 финансового года нарастил чистую прибыль почти в 1,8 раза и повысил выручку на 10,4%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,48 трлн иен ($9,42 млрд) против 841,3 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась до 13,53 трлн иен с 12,25 трлн иен годом ранее.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 978,5 млрд иен при выручке в 13,09 трлн иен.

Между тем операционная прибыль компании сократилась на 8,8% - до 1,06 трлн иен. Медианный прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предполагал, что она составит 1,11 трлн иен.

За прошедший финквартал автопроизводитель продал 2,395 млн машин - на 0,7% меньше, чем в первом квартале 2026 фингода.

Toyota улучшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает, что выручка по его итогам составит 54 трлн иен (предыдущая оценка - 51 трлн иен), чистая прибыль - 3,25 трлн иен (ранее - 3 трлн иен).

Компания также сообщила об утверждении программы обратного выкупа акций на сумму до 1 трлн иен.

С начала 2026 года капитализация Toyota уменьшилась на 13% - до 31,5 трлн иен.