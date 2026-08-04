Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник умеренно снизился после коррекционного роста в предыдущие сессии, фактором поддержки выступает отскочившая вверх нефть (сентябрьский фьючерс на Brent поднялся к $84,5 за баррель) после отката на фоне затишья в конфликте США-Иран.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2257,42 пункта (-0,2%), индекс РТС - 888,16 пункта (-0,2%). Из индексных акций упали бумаги АФК "Система" (-2,1%), "НЛМК" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%)

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 августа, составляет 80,0687 руб. (+60,5 копейки).

Комментари аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, фактором поддержки для рынка выступают ожидания поступления на счета инвесторов дивидендов от крупнейших компаний во главе со Сбербанком, и игроки рассчитывают на частичное реинвестирование в акции. Позитива рынку в начале недели добавили заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что США надеются на возобновление переговоров РФ и Украины в ближайшие недели, хотя всерьез такой сценарий рынок пока не закладывает.

С точки зрения технического анализа на дневном графике для индекса МосБиржи ближайшим сильным сопротивлением выступает 50-дневная скользящая средняя у отметки 2330 пунктов, а поддержкой остается уровень 2200 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что недавний подъем рынка выглядел неубедительным, учитывая упавшую с начала августа нефть.

Обосновать эмоциональный рост рынка в понедельник можно заявлениями из-за рубежа о необходимости решить украинский конфликт. Видимо, некоторые инвесторы надеются, что это может произойти в обозримой перспективе. Однако высказывания высокопоставленных российских чиновников и дипломатов свидетельствуют о том, что скорее всего проблема будет решена военным путем, что займет время.

Также возможны ожидания поступления дивидендов от Сбера, ВТБ, "ДОМ.РФ", "Транснефти" и "Ростелекома". Реинвестирование полученных средств должно поддержать рынок, но вряд ли основной объем выплат будет направлен на новые покупки акций, считает аналитик

В целом, эти факторы не способны "толкать в гору" индекс Мосбиржи. С технической точки зрения для индекса МосБиржи сопротивление лежит в диапазоне 2280-2300 пунктов и маловероятно, что оно будет пройдено сходу и без дополнительных драйверов, считает Зацепин.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс Мосбиржи проторговывает район 2250 пунктов, главная поддержка идет от геополитики. Ожидания возможного возобновления переговоров России и Украины снижают геополитическую премию в российских активах. При этом риски новых санкций США, атаки на инфраструктуру и отсутствие конкретики по срокам переговоров ограничивают потенциал восстановления.

"В ближайшей перспективе ожидаем сохранения волатильности. Наш диапазон по индексу Мосбиржи - 2200-2300 пунктов, по доллару - 79-81 руб./$1. Для выхода рынка акций из боковика вверх потребуется сочетание трех факторов: дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, улучшение геополитического фона и стабилизация нефтяных цен", - считает Бахтин.

В США накануне индексы акций выросли на 1,3-2,1% во главе с Nasdaq на признаках деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, причем индекс Dow Jones (+1,3%) обновил исторический максимум.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп также выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

В Азии утром во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,7%).

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вверх после падения накануне на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:20 мск во вторник составила $84,68 за баррель (+1,1% и -7% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $80,64 за баррель (+0,4% и -5,1% накануне).

Накануне Brent обновила минимум с 13 июля после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану ради попытки добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, "будет заключено в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Тем временем представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна не ведет переговоров с США.