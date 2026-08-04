Производство картофеля и овощей в Таджикистане выросло почти на 7% в первом полугодии 2026 г.

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Производство картофеля и овощей в Таджикистане в январе-июне 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение выпуска ряда других видов растениеводческой продукции, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

По данным ведомства, за 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств произведено 286,04 тыс. тонн картофеля, 1 млн 281,5 тыс. тонн овощей, включая 429,35 тыс. тонн лука, 565,57 тыс. тонн бахчевых культур, 258,71 тыс. тонн фруктов, в том числе 25,84 тыс. тонн яблок и 119,87 тыс. тонн абрикосов, а также 2,91 тыс. тонн винограда. Производство кормовых культур составило 443,79 тыс. тонн в кормовых единицах. По сравнению с первым полугодием 2025 года производство картофеля увеличилось на 6,8%, овощей - на 5,3%, в том числе лука - на 9,9%.

В то же время сократилось производство бахчевых культур - на 4,3%, фруктов - на 13,1%, включая яблоки - на 15,5% и абрикосы - на 28,9%. Выпуск винограда снизился на 22,2%, кормовых культур - на 10,7%.

По данным Агентства по статистике, результаты первого полугодия свидетельствуют о сохранении важной роли растениеводства в обеспечении внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией и укреплении продовольственной безопасности страны.