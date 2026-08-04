Оборот Ташкентской фондовой биржи в I полугодии снизился на 42%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на Республиканской фондовой бирже "Тошкент" за первое полугодие 2026 года составил 6,94 трлн сумов, говорится в материалах биржи.

В первом полугодии 2025 года оборот достиг 12 трлн сумов. Таким образом, в 2026 году он сократился на 42,2%.

В отчетном периоде общее количество сделок, заключенных на биржевых торговых площадках, составило около 490,4 тысячи (+2,3 раза). В торгах участвовали 280 эмитентов, количество торговавшихся инструментов - 335 за 120 торговых дней.

Основная часть оборота пришлась на биржевые торги (без учета внелистинговой площадки). Здесь заключено 419,97 тысячи сделок на сумму 4,33 трлн сумов ($357,7 млн - ИФ) с участием 87 эмитентов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество сделок выросло на 130,87%, тогда как объем торгов, напротив, снизился на 25,33%.

По итогам I полугодия индекс UCI, отражающий общую динамику рынка акций, вырос с 744,02 пункта до 1 088,07 пункта (на 46,24%).

По состоянию на конец июня в котировальном листе находилось 154 инструмента 95 эмитентов. Общая рыночная капитализация этих эмитентов достигла 428,06 трлн сумов ($35,49 млрд.), увеличившись по сравнению с показателем на начало 2026 года на 50,4%.

Официальный курс на 4 августа - 11 989 сумов/$1.