BP резко увеличила квартальную чистую прибыль

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Британская BP Plc нарастила чистую прибыль более чем в два раза во втором квартале за счет скачка цен на нефть и несмотря на сокращение добычи. Показатель составил $3,91 млрд против $1,63 млрд годом ранее, сказано в отчетности.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в апреле-июне составила $5,73 млрд против $2,35 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель на уровне $5,11 млрд.

Объем добычи углеводородов во втором квартале уменьшился до 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,3 млн бнэ/с за тот же период годом ранее.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале средняя добыча составит 2,1-2,25 млн бнэ/с, в 2026 году - 2,18-2,27 млн бнэ/с.

Капиталовложения во втором квартале составили $3,1 млрд. На 2026 год компания планирует капзатраты в объеме $13,5-14 млрд.

Руководство BP приняло решение повысить дивиденды на 4%, до 8,66 цента на акцию.

Также компания сообщила о начале процесса продажи американской биоэнергетической Archaea Energy Inc. BP приобрела этот бизнес в 2022 году за $4,1 млрд.

С начала 2026 года капитализация BP выросла на 26,7%, до 85,3 млрд фунтов ($115 млрд).