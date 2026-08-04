Поиск

BP резко увеличила квартальную чистую прибыль

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Британская BP Plc нарастила чистую прибыль более чем в два раза во втором квартале за счет скачка цен на нефть и несмотря на сокращение добычи. Показатель составил $3,91 млрд против $1,63 млрд годом ранее, сказано в отчетности.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в апреле-июне составила $5,73 млрд против $2,35 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель на уровне $5,11 млрд.

Объем добычи углеводородов во втором квартале уменьшился до 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,3 млн бнэ/с за тот же период годом ранее.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале средняя добыча составит 2,1-2,25 млн бнэ/с, в 2026 году - 2,18-2,27 млн бнэ/с.

Капиталовложения во втором квартале составили $3,1 млрд. На 2026 год компания планирует капзатраты в объеме $13,5-14 млрд.

Руководство BP приняло решение повысить дивиденды на 4%, до 8,66 цента на акцию.

Также компания сообщила о начале процесса продажи американской биоэнергетической Archaea Energy Inc. BP приобрела этот бизнес в 2022 году за $4,1 млрд.

С начала 2026 года капитализация BP выросла на 26,7%, до 85,3 млрд фунтов ($115 млрд).

BP Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС отчиталась о новых делах в отношении частных АЗС в регионах из-за роста цен на топливо

Brent подорожала до $85,02 за баррель

Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

 Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

Казахстан может построить зерновой терминал в одном из морских портов России

 Казахстан может построить зерновой терминал в одном из морских портов России

В России в июле продажи автомобилей Lada выросли г/г на 4,3%

Прирост наличных в обращении в июле вырос до 643 млрд руб. после 450 млрд в июне

 Прирост наличных в обращении в июле вырос до 643 млрд руб. после 450 млрд в июне

Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1%, до 92,2 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10905 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов