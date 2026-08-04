Saudi Aramco ожидает повышенного спроса на нефть в ближайшие годы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Необходимость восполнения стратегических резервов нефти спровоцирует увеличение спроса в ближайшие полтора года, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер на конференции с аналитиками.

"Ожидается, что спрос во втором полугодии будет примерно на 2 млн б/с выше, чем в первом. Восстановление коммерческих запасов и стратегических резервов до доконфликтного уровня существенно увеличит спрос на нефть в течение 2027 года и, вероятно, в дальнейшем. Для понимания: если бы Ормузский пролив открылся сегодня, потребовалось бы до 18 месяцев при добыче 2,1 млн б/с сверх спроса для пополнения истощенных запасов", - сказал он.

Нассер добавил, что правительства многих стран рассматривают возможность строительства дополнительных мощностей хранения стратегических запасов нефти: "Все, с кем мы сейчас ведем переговоры, рассматривают возможность строительства дополнительных хранилищ, чтобы справиться с подобными перебоями в долгосрочной перспективе. Энергетическая безопасность становится приоритетом. (...) Мы ведем переговоры, чтобы выяснить, сколько времени потребуется на постройку этих дополнительных хранилищ и какие возможности поставок продукции на хранение у нас есть".

При этом глава Saudi Aramco подчеркнул, что 2,1 млн б/с дополнительных потребностей в течение следующих 18 месяцев, о которых он упомянул, имеют отношение исключительно к пополнению истощенных запасов в уже существующих хранилищах.

По словам Нассера, из-за кризиса в Ормузском проливе мировой рынок потерял более 2,6 млрд баррелей, но нефтепровод "Восток-Запад" (соединяет нефтеперерабатывающий центр Абкайк недалеко от Персидского залива с портом Янбу - ИФ) и высвобождение стратегических запасов нефти помогли смягчить последствия шока предложения, сократив чистые потери примерно до 1,8 млрд баррелей. В среднем рынок недополучает около 11 млн б/с. Сейчас грузовые потоки через Ормузский пролив составляют лишь десятую часть от доконфликтного уровня, и для полного восстановления грузооборота потребуются месяцы.